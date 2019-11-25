В Мордовии 14-летняя девочка оказалась в реанимации после приема таблеток

В Мордовии 14-летняя девочка, перепутав таблетку, оказалась в реанимации.

По предварительной информации, в ночное время суток у 14-летней девочки сильно разболелась голова. Родители посоветовали школьнице выпить таблетку. Девочка, не рассмотрев названия препарата, вместо анальгетика употребила сильнодействующее лекарство от высокого давления.

В итоге школьница была доставлена в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у девочки отравление лекарством. В настоящее время жизни и здоровью юной жительницы Мордовии ничего не угрожает.

По информации «Известий Мордовии».

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