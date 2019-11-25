Народные приметы на 26 ноября подскажут, следует ли готовиться к стуже

Народные приметы на 26 ноября помогут узнать, придет ли стужа в ближайшее время, а также подскажут, какой урожай будет в следующем году.

Несколько столетий назад вечером 26 ноября люди тщательно всматривались в небо. Таким путем определялась погода на ближайшие дни. В ходе метеорологических наблюдений люди выяснили, что Млечный Путь, хорошо просматривающийся в этот день, предвещает стужу. Мерцающие ярко звезды являются предвестниками снежной и ветреной погоды. Также для определения того, какая погода установится в ближайшее время, несколько веков назад обращали внимание на поведение некоторых животных. Если зайцы начинают убегать из леса, это означает, что они предчувствуют стужу. Каркающие вороны предвещают оттепель.

Также народные поверья гласят, что любые осадки 26 ноября являются предвестникам того, что в следующем году будет иметь место хороший урожай.

Помимо этого, древние приметы гласят, что любое путешествие, начавшееся 26 ноября, будет удачным.

Православные 26 ноября вспоминают святого Иоанна Златоуста. Народные поверья, смешавшиеся с христианскими верованиями, строго запрещают браниться в этот день, поскольку в противном случае молитвы не будут услышаны богом.