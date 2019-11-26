В Саранске горел мусор

В Саранске за один день было зафиксировано два случая возгорания мусора.

Днём 25 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Невского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит мусор. Площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

Спустя несколько часов мусор загорелся на улице 1-я Набережная. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 60 квадратных метров.

В результате указанных пожаров, по предварительным данным, никто не пострадал.

Причины возгорания мусора в настоящее время устанавливаются.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru