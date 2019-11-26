Многокомпонентные сигнализаторы и газоанализаторы - особенности использования и функциональности

Большинство читателей этих строк начинает задумываться о качестве (составе) окружающей их атмосферы не ранее, чем почувствует какой-либо явно выраженный необычный либо неприятный запах. Между тем, подавляющее число закончившихся трагически ситуаций связано с газами, не имеющими ни выраженного запаха, ни вкуса:

оксиды углерода (угарный/углекислый газы);

кислород (ситуации кислородного голодания или кислородного отравления при его концентрациях в воздухе, значительно отличающихся от "стандартных" 20%);

распространённые горючие газы (бутан, метан, пропан).

Особо отметим, что добавление специальных пахучих присадок-одораторов (как, например, в случае товарной пропан-бутановой смеси) далеко не всегда надёжно способствует предотвращению несчастных случаев. Существуют ли относительно недорогие технические средства, могущие помочь в подобной ситуации?

Электронные сигнализаторы и газоанализаторы

К счастью, современная электронная база позволяет создавать очень компактные и многофункциональные устройства, оперативно контролирующие состав окружающего нас воздуха по вышеперечисленным газам - и не только по ним. Например, часто в устройства добавляются датчики для сероводорода, поскольку этот газ весьма "коварен": при длительном воздействии малых концентраций человеческий нос теряет к нему чувствительность и перестаёт ощущать его специфический запах. Обычно пользователям приходится иметь дело со следующими двумя разновидностями устройств:

сигнализаторы - срабатывают при превышении уровня загазованности по одному либо нескольким предустановленным порогам концентрации заданных их конструкцией газов;

газоанализаторы - позволяют определять качественный и количественный состав газовой смеси по интересующим газовым компонентам.

На практике *многокомпонентный газоанализатор* может иметь как стационарное, так и портативное (переносное) исполнение, а также допускать либо не допускать подключение к нему дополнительных внешних датчиков, расширяющих его функциональность. Отметим, что портативные газоанализаторы теперь нередко снабжают встраиваемыми модулями GPS/ГЛОНАСС, что при проведении серии непрерывных измерений позволяет сохранять данные вместе с треками перемещений, отмечая их на карте (типичное время непрерывной работы портативных устройств от одного комплекта источников питания либо аккумуляторов составляет не менее нескольких десятков часов). Накопленные таким прибором данные затем могут быть выгружены с использованием внешнего интерфейса (например, USB) на персональный компьютер для последующей дополнительной обработки.

Изображения предоставлены http://gaz-farmek.ru/