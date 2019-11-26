Народные приметы на 27 ноября помогут узнать, какая погода установится в мае

Народные приметы на 27 ноября помогут узнать, какая погода будет наблюдаться в мае.

Люди во все времена тщательно следили за погодой, поскольку качество их жизни напрямую зависит от метеорологических условий. В ходе данных наблюдений была установлена закономерность, согласно которой облачность или снегопад 27 ноября свидетельствуют о том, что в мае установится ненастная погода. Каркающая ворона в этот день предвещает оттепель.

Также много народных примет на 27 ноября связано с будущим урожаем. Утренний иней является предвестником хорошего урожая овса, а дождь предвещает богатый урожай пшеницы. Если же 27 ноября установится теплая погода, то народные приметы советуют даже не мечтать о хорошей урожайности.

Православные 27 ноября заговляются на пост, который продлится до вечера 6 января. Также в этот день православная церковь почитает память святого Филиппа, который был казнен язычниками из-за того, что занимался миссионерской деятельностью.