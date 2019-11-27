Гороскоп на декабрь 2019 года: Тельцам следует держать себя в руках, Ракам остался последний шаг до цели, а Весы будут обласканы удачей

Овен

В этом месяце Овнов ждут трудности и испытания в любви, неспокойно также будет на финансовом направлении. Однако не стоит отчаиваться, ведь нет вечных проблем и все равно или поздно заканчивается, следует лишь переждать непродолжительную черную полосу, уверены звезды.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Близнецы, карьера – Девы.

Телец

Тельцы будут не слишком стабильны эмоционально, что может негативно отразиться на работе и в любовных делах. Звезды советуют избавиться от лишнего психологического багажа, что позволит решить не только текущие проблемы, но и даст возможность войти в новый год обновленной личностью.

Совместимость: любовь – Рыбы, дружба – Девы, карьера – Стрельцы.

Близнецы

Тяжелый месяц ждет также Близнецов, которым лучше ничего из дел не откладывать на потом, быть исполнительными на работе, спокойными и терпеливыми дома, чтобы хоть как-то минимизировать вероятные потери. При этом, предупреждают звезды, не следует брать на себя принятие важных решений.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Весы, карьера – Козероги.

Рак

Раки очень близки к достижению своих целей, но для этого следует как можно тщательнее спланировать финальный этап. Также лучше до нового года избавиться от всех «хвостов» – рассчитаться с долгами (если не со всеми, то хотя бы уменьшить их число), завершить все дела и проекты, а еще не рисковать в последние дни года.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Весы, карьера – Козероги.

Лев

Одинокие Львы имеют в этом месяце имеют очень высокие шансы на то, чтобы изменить свой статус, встретив избранника. Проблемы же могут появиться вследствие того, что появится не только любимый, но и новые недруги. Львам с парой не рекомендуется из эгоистических соображений пользоваться чужой добротой.

Совместимость: любовь – Тельцы, дружба – Весы, карьера – Водолеи.

Дева

Успех дев в этом месяце зависит от их нервного здоровья, поэтому лучше избегать негативных ситуаций, приводящих к срывам и вызывающим агрессию. Также лучше рассчитывать только на свои силы – это поможет резко сократить поток негатива от напрасных ожиданий. В остальном нужно действовать быстро, иначе ничего не будете успевать.

Совместимость: любовь – Тельцы, дружба – Козероги, карьера – Водолеи.

Весы

Удача будет благосклонна к Весам, так как они являются для своих знакомых, друзей, близких и родных образцом доброго человека, полного душевного тепла. Представителям данного знака звезды не советуют переутомляться, иначе это негативно отразится на здоровье. В меру отдыхая, вы сможете быть активным на работе и сделать очень много дел.

Совместимость: любовь – Львы, дружба – Водолеи, карьера – Тельцы.

Скорпион

Работая много, вы преуспеете в делах, но звезды не советуют Скорпионам перекладывать на кого-то свои обязанности – все придется делать лично. Спокойной будет эмоциональная обстановка, но звезды предупреждают, что из-за этого Скорпионы могут потерять бдительность на работе и совершить ошибки с плачевными последствиями.

Совместимость: любовь – Львы, дружба – Рыбы, карьера – Тельцы.

Стрелец

В начале и конце месяца звезды не будут сильно помогать Стрельцам, но в середине декабря представители данного знака смогут поймать птицу удачи за хвост, стоит лишь настроить свои мысли на позитивный лад. Стрельцам, которые пребывают в поисках любви, стоит помнить, что под лежачий камень вода не течет – будьте смелее и активнее.

Совместимость: любовь – Девы, дружба – Овны, карьера – Тельцы.

Козерог

Звезды не советуют Козерогам рисковать, особенно в конце месяца, а в конфликтных ситуациях лучше постоять в стороне и не ввязываться в чужую драку. Правда, в личных делах нет места бездействию – всегда идите до конца, несмотря на сложности на пути и препятствия. Если случатся перемены, то они будут приятными.

Совместимость: любовь – Девы, дружба – Рыбы, карьера – Близнецы.

Водолей

Стоит обновить дом, завести новых знакомых, приобрести несколько обновок, и тогда Водолеи будут постоянно заряжаться положительной энергией. Это поможет вам быть активными, общительными и всегда находиться в компании, так как одиночество является для вас худшим из врагов.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам в этом месяце не делать резких рывков как в домашних делах, так и на работе – пусть все идет своим чередом, не форсируйте события. Очень важно сохранить спокойное течение жизни, так как именно в декабре Рыбам захочется настолько сильных перемен, что они могут потерять очень многое.

Совместимость: любовь – Козероги, дружба – Раки, карьера – Весы.