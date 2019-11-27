Народные приметы на 28 ноября подскажут, какая погода установится в декабре

Народные приметы на 28 ноября помогут узнать, каким будет первый месяц зимы.

Несколько веков назад в народной среде существовало поверье, касающееся метеорологии, согласно которому в том случае, если 28 ноября уже лежит снег, до начала весны он точно не растает. Если же в этот день наблюдается много снега, то в будущем году следует ожидать хороший урожай. Также в былые времена было принято считать, что ветреная и ненастная погода, имеющая место 28 ноября, продержится до 19 декабря. Теплая и пасмурная погода в этот день предвещает, что май будет сопровождаться ливнями, сильными ветрами и низкой температурой воздуха.

Также 28 ноября люди, которые жили несколько столетий назад, прислушивались к лошадям. Считалось, что громкое ржание этих животных в рассматриваемый день является хорошей приметой.

Кроме того, в былые времена 28 ноября было принято ходить в баню. Считалось, что соблюдение этой традиции гарантирует хорошее здоровье.

Православные 28 ноября почитают трех мучеников – Самона, Гурия и Авива.