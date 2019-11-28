Мордовия: «Ростелеком» представил деловому сообществу новые цифровые сервисы

«Ростелеком» в рамках делового мероприятия, прошедшего в Саранске с участием известного российского маркетолога Игоря Манна, рассказал предпринимателям из разных регионов Поволжья о цифровых решениях для развития бизнеса.

Добиться результата в своем деле предпринимателям помогут «Wi-Fi-радар», «Экраны» и «Виртуальная телефония». «WI-Fi-радар» привлечет новых посетителей, «Экраны» повысят результативность рекламных кампаний, а «Виртуальная телефония» позволит эффективно взаимодействовать с клиентами.

Сергей Толстограев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия:

«Новые цифровые продукты – незаменимые помощники в сфере обслуживания. Например, “Экраны” не только рассказывают клиентам о продукте, но и увеличивают количество спонтанных закупок почти на 80 процентов. А “Wi-Fi-радар” повышает посещаемость торговой точки до 25 процентов».

Предприниматели имели возможность ознакомиться с работой цифровых сервисов в реальных условиях. Интерактивная панель, распознавая пол и возраст гостей, демонстрировала каждому персонализированное рекламное предложение.

Сергей Нестеров, предприниматель:

«Меня заинтересовал “Wi-Fi-радар”. Это отличная альтернатива бумажным листовкам. Сервис поможет собрать целевую аудиторию для проведения рекламных кампаний».

«Wi-Fi-радар», «Экраны» «Виртуальную телефонию» клиенты компании могут подключить без существенных затрат. Техническое оснащение и обслуживание устройств компания берет на себя. Заказчики ежемесячно платят только за фактически оказанный объем услуг.

Подробную информацию о сервисах можно получить на сайте www.company.rt.ru или по бесплатному номеру телефона 8 800 200 3000.