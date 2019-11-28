В Рузаевском районе пожар едва не уничтожил баню

В Рузаевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 27 ноября. На территории села Татарская Пишля произошел пожар в бане, расположенной по адресу – улица Советская. Горел потолок, к моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru