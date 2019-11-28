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Народные приметы на 29 ноября подскажут, будет ли зима суровой

Народные приметы на 29 ноября подскажут, будет ли зима суровой

Народные приметы на 29 ноября помогут узнать, какая погода установится зимой.

Наблюдая за погодой и устанавливая закономерности её изменения, люди, которые жили несколько столетий тому назад, выяснили, что снег, выпавший 29 ноября, представляет собой знак того, что в ближайшее время будут метели. Кроме того, предвестником метелей и вьюг в этот день может стать сильный ветер. Также в былые времена существовало своего рода метеорологическое поверье, согласно которому холодная погода 29 ноября предвещает суровую зиму. Теплая и дождливая погода в этот день свидетельствует о том, что в период с декабря по февраль сильные морозы не ударят.

Также в былые времена существовало поверье о том, что 29 ноября можно прислушиваться к советам, поскольку они принесут положительный результат. Кроме того, в этот день категорически запрещено сидеть на столе. Считалось, что подобным путем можно призвать беду. Также 29 ноября нельзя расхаживать по дому в одном носке, чулке или тапочке. В былые времена люди верили, что нарушение этого правила может привести к смерти родителей.

Православная церковь 29 ноября вспоминает Левия Матвея, одного из апостолов и учеников Иисуса Христа.

 

 