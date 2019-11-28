Народные приметы на 29 ноября подскажут, будет ли зима суровой

Народные приметы на 29 ноября помогут узнать, какая погода установится зимой.

Наблюдая за погодой и устанавливая закономерности её изменения, люди, которые жили несколько столетий тому назад, выяснили, что снег, выпавший 29 ноября, представляет собой знак того, что в ближайшее время будут метели. Кроме того, предвестником метелей и вьюг в этот день может стать сильный ветер. Также в былые времена существовало своего рода метеорологическое поверье, согласно которому холодная погода 29 ноября предвещает суровую зиму. Теплая и дождливая погода в этот день свидетельствует о том, что в период с декабря по февраль сильные морозы не ударят.

Также в былые времена существовало поверье о том, что 29 ноября можно прислушиваться к советам, поскольку они принесут положительный результат. Кроме того, в этот день категорически запрещено сидеть на столе. Считалось, что подобным путем можно призвать беду. Также 29 ноября нельзя расхаживать по дому в одном носке, чулке или тапочке. В былые времена люди верили, что нарушение этого правила может привести к смерти родителей.

Православная церковь 29 ноября вспоминает Левия Матвея, одного из апостолов и учеников Иисуса Христа.