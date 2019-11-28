Проблемы здоровья у мальчиков

Стоит признать, что не все родители в двадцать первом веке точно знают, как правильно ухаживать за мальчиками и контролировать развитие всех его органов. Самое большое смущение в этом плане появляется у молодых родителей, когда речь заходит о половом члене мальчика и о крайней плоти.

Каждый родитель знает, что крайняя плоть должна легко открываться и обнажать головку члена. Однако, это происходит всего лишь у четырёх процентов всех мальчиков. У остальных же наблюдается такое явление, как физиологический фимоз.

Что такое физиологический фимоз и нужно ли его лечить?

Это явление характеризуется временной невозможностью полного обнажения головки члена. Препятствуют этому нежные спайки – синехии. Физиологический фимоз – абсолютно нормальное явление у всех маленьких мальчиков.

Если вы видите, что головка не открывается или открывается частично, не нужно открывать её насильно. Так вы только причините боль малышу, разрывая тонкие спайки, которые со временем начинают грубеть и рубцеваться.

Лучше всего сходить на приём к урологу, так как именно этот врач отвечает за мочеполовую систему мальчиков. Также можно показаться хирургу, если уролога в больнице нет.

Аномальные случаи бывают крайне редко, врач будет учитывать желание ребёнка и не станет проводить каких-либо болезненных манипуляций с головкой и крайней плотью. Это самый правильный выход, так как к шести-семи годам у ребёнка головка должны полностью открыться. Если же этого не случилось, специалисты рекомендуют подождать до пубертатного периода.

Естественная смазка – легко смывается посредством обычного обмывания члена водой. Она похожа на белое творожистое вещество.

Интересный факт: в средневековье физиологический фимоз считался патологией, и врачи насильно открывали головку, разрывая синехии. Так маленькие мальчики могли травмироваться и даже подхватить какую-либо инфекцию. Родителям в наше время категорически запрещается это делать, так как пользы от этого будет никакой.

В заключение стоит сказать, что лучше регулярно посещать врача, чем заниматься самолечением и проверкой устаревших домашних способов. Квалифицированный уролог поможет вам и вашему ребёнку, скажет, какие действия предпринимать. Главное – не травмировать сына в глубоком детстве, так как это влечёт за собой не только физическую травму, но и психологическую.