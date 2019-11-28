Проблемы здоровья у мальчиков
Стоит признать, что не все родители в двадцать первом веке точно знают, как правильно ухаживать за мальчиками и контролировать развитие всех его органов. Самое большое смущение в этом плане появляется у молодых родителей, когда речь заходит о половом члене мальчика и о крайней плоти.
Каждый родитель знает, что крайняя плоть должна легко открываться и обнажать головку члена. Однако, это происходит всего лишь у четырёх процентов всех мальчиков. У остальных же наблюдается такое явление, как физиологический фимоз.
Интересный факт: в средневековье физиологический фимоз считался патологией, и врачи насильно открывали головку, разрывая синехии. Так маленькие мальчики могли травмироваться и даже подхватить какую-либо инфекцию. Родителям в наше время категорически запрещается это делать, так как пользы от этого будет никакой.
В заключение стоит сказать, что лучше регулярно посещать врача, чем заниматься самолечением и проверкой устаревших домашних способов. Квалифицированный уролог поможет вам и вашему ребёнку, скажет, какие действия предпринимать. Главное – не травмировать сына в глубоком детстве, так как это влечёт за собой не только физическую травму, но и психологическую.