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Проблемы здоровья у мальчиков

Проблемы здоровья у мальчиков

лечение фимоза можно проводить как в домашних условиях там и разово решить в клиникеСтоит признать, что не все родители в двадцать первом веке точно знают, как правильно ухаживать за мальчиками и контролировать развитие всех его органов. Самое большое смущение в этом плане появляется у молодых родителей, когда речь заходит о половом члене мальчика и о крайней плоти.

Каждый родитель знает, что крайняя плоть должна легко открываться и обнажать головку члена. Однако, это происходит всего лишь у четырёх процентов всех мальчиков. У остальных же наблюдается такое явление, как физиологический фимоз.

Что такое физиологический фимоз и нужно ли его лечить?

  • Это явление характеризуется временной невозможностью полного обнажения головки члена. Препятствуют этому нежные спайки – синехии. Физиологический фимоз – абсолютно нормальное явление у всех маленьких мальчиков.
  • Если вы видите, что головка не открывается или открывается частично, не нужно открывать её насильно. Так вы только причините боль малышу, разрывая тонкие спайки, которые со временем начинают грубеть и рубцеваться.
  • Лучше всего сходить на приём к урологу, так как именно этот врач отвечает за мочеполовую систему мальчиков. Также можно показаться хирургу, если уролога в больнице нет.
  • Аномальные случаи бывают крайне редко, врач будет учитывать желание ребёнка и не станет проводить каких-либо болезненных манипуляций с головкой и крайней плотью. Это самый правильный выход, так как к шести-семи годам у ребёнка головка должны полностью открыться. Если же этого не случилось, специалисты рекомендуют подождать до пубертатного периода.
  • Естественная смазка – легко смывается посредством обычного обмывания члена водой. Она похожа на белое творожистое вещество.

Интересный факт: в средневековье физиологический фимоз считался патологией, и врачи насильно открывали головку, разрывая синехии. Так маленькие мальчики могли травмироваться и даже подхватить какую-либо инфекцию. Родителям в наше время категорически запрещается это делать, так как пользы от этого будет никакой.

В заключение стоит сказать, что лучше регулярно посещать врача, чем заниматься самолечением и проверкой устаревших домашних способов. Квалифицированный уролог поможет вам и вашему ребёнку, скажет, какие действия предпринимать. Главное – не травмировать сына в глубоком детстве, так как это влечёт за собой не только физическую травму, но и психологическую.