Центр образования «Точка роста» в Большеигнатовском районе

В Мордовии реализуются национальные проекты, которые предложил Президент России Владимир Владимирович Путин.

Педагоги Андреевской средней общеобразовательной школы прошли курсы («Управление проектами в сфере образования»), а также принимают участие в образовательных сессиях («Кванториум» г. Чебоксары). На данный момент 38 учеников осваивают новые современные технологические и гуманитарные навыки. В ближайшее время школу обеспечат дистанционным образованием для ребят, что будет доступно при 100% загруженностью нового оборудования.

Республика Мордовия принимает участие в 56 федеральных проектах, которые в свою очередь являются частью национальных. «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика» и другие

Источник: e-mordovia.ru