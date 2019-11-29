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Первая книга о детях-героях рассказала о подвигах ребят из Мордовии

Первая книга о детях-героях рассказала о подвигах ребят из Мордовии

«Волшебные сказки о детях-героях» - книга, которая собрала современные детские подвиги, выходит в декабре в России. Кирилл Кемайкин, Полина Кияйкина, Владислав Миньченков и Никита Водясов стали героями книги. Истории их подвигов вы можете увидеть на страницах издания. 

Идея создания книги, состоящей из реальных историй мужественных и добрых поступков подростков и детей, принадлежит проекту «Подвиги обычных людей». Проект собирает и публикует героические истории не только жителей России, но и всего мира. От идеи до реализации прошло не больше года, проект поддержали многие российские знаменитости.

Сайт проекта: http://podvigi.info


Источник: podvigi.info