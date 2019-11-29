Мордовский заповедник приветствует новых жителей

С весны этого года орнитологи Станислав Губин и Андрей Захватов вели поиски новой птицы. Первый раз птицу обнаружили у границы Мордовского заповедника. Летом птицу снова встретили на той же территории, но гнезда найти не удалось. Наконец, когда листья спали с деревьев, и улучшился обзор, ученые смогут найти гнездо редкой птицы.

Обыкновенный ремез-птица небольшого размера с коричнево-красноватой спиной и плечами. Взрослые особи имеют черную маску на серой голове. На территории Мордовского заповедника были учтены две особи этой птицы и 7 слетков. Наличие их в гнездовой период означает, что птицы живут здесь давно, а значит они могут смело считаться жителями заповедника.

Источник: izvmor.ru