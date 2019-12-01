Народные приметы на 2 декабря подскажут, сколько продлится зима

Народные приметы на 2 декабря подскажут, когда закончится зима.

Несколько веков назад в народной среде имело широкое распространение поверье, касающееся метеорологических наблюдений, о том, что 2 декабря снегопад, сопровождающийся сильным ветром, предвещает длительную зиму и весну, которая будет не очень теплой. Если в этот день будут наблюдаться большие сугробы, то можно смело надеяться на отличный урожай в следующем году. Также в былые времена люди 2 декабря для составления метеорологического прогноза смотрели на небо. Считалось, что ясное небо предвещает морозы, а пасмурная погода представляет собой знак, сигнализирующий о приближении оттепели. Кроме того, существует поверье о том, что ветер, который 2 декабря переменился с юго-восточного на юго-западный, является предвестником ухудшения погоды.

Также несколько веков назад люди считали, что в том случае, если в этот день бодается скотина, в ближайшее время будут наблюдаться метели.

Православная церковь 2 декабря вспоминает святого Авдия, являющегося покровителем семейного благополучия и домашнего хозяйства.