Услуги декларанта: быстрое решение таможенного вопроса

Таможенное оформление и взаимодействие с пограничными службами – одна из самых сложных задач в работе организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. И импорт, и экспорт, и сертификация напрямую связаны с таможней и требуют фактически непрерывного взаимодействия. Хорошо, если в штате компании есть брокер, которому можно поручить ведение учета и подготовку документов, однако далеко не каждая организация может позволить себе нанять опытного специалиста в силу нерегулярных перевозок товара или ограниченного бюджета.
В таком случае самый простой и верный вариант – обратиться к опытному таможенному брокеру, который оформить документы и подготовит декларации в соответствии с актуальным законодательством и поможет сократить время таможенной очистки товара до минимума!
Какие услуги может оказывать таможенный брокер
- Определение кодов ТН ВЭД в соответствии с последними перечнями ЕАЭС. Неправильное определение кодов может стать причиной задержки на таможне, а иногда и штрафов;
- Таможенная очистка товаров при импорте и экспорте с подготовкой полного пакета документов, оплатой пошлины и контролем оформления груза;
- Контроль за проведением всех таможенных процедур, от подачи документов до взятия арбитражных проб;
- Представление интересов клиента в арбитражном суде;
- Юридические консультации по вопросам таможенного законодательства;
- Грамотное оформление таможенных деклараций;
- Расчет таможенных сборов в соответствии со спецификой груза и актуальными тарифами;
- Расчет таможенной стоимости;
- Содействие при сертификации товаров и подготовке технической документации, испытании продукции и получении сертификатов;
- Таможенные услуги по оформлению грузов с предварительным электронным информированием и сопровождением товаров;
- Комплексное сопровождение компаний и подготовка статистических деклараций.
В каких случаях услуги брокера будут особенно полезны
- Если ваша компания открылась совсем недавно и у вас мало опыта во взаимодействии с органами таможенного контроля, в подготовке документов и оформлении товаров;
- У вашей компании нечасто возникает необходимость в таможенной очистке товаров и вам нет смысла постоянно держать в штате юриста;
- Вы занимаетесь транспортировкой опасных химических веществ, исторических и культурных ценностей, редких животных и растений, для которых необходимо получить специальные лицензии и сертификаты;
- Вам необходимо перевезти ценный или сборный груз, для которого недопустим простой на границе;
- Вы занимаетесь экспортом или импортом скоропортящихся товаров, которым необходимы специальные температурные условия;
- Вы осуществляете торговлю со странами со строгим таможенным законодательством (Иран, Китай и пр.).