Услуги декларанта: быстрое решение таможенного вопроса

Таможенное оформление и взаимодействие с пограничными службами – одна из самых сложных задач в работе организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. И импорт, и экспорт, и сертификация напрямую связаны с таможней и требуют фактически непрерывного взаимодействия. Хорошо, если в штате компании есть брокер, которому можно поручить ведение учета и подготовку документов, однако далеко не каждая организация может позволить себе нанять опытного специалиста в силу нерегулярных перевозок товара или ограниченного бюджета.

В таком случае самый простой и верный вариант – обратиться к опытному таможенному брокеру, который оформить документы и подготовит декларации в соответствии с актуальным законодательством и поможет сократить время таможенной очистки товара до минимума!

Какие услуги может оказывать таможенный брокер

Определение кодов ТН ВЭД в соответствии с последними перечнями ЕАЭС. Неправильное определение кодов может стать причиной задержки на таможне, а иногда и штрафов;

Таможенная очистка товаров при импорте и экспорте с подготовкой полного пакета документов, оплатой пошлины и контролем оформления груза;

Контроль за проведением всех таможенных процедур, от подачи документов до взятия арбитражных проб;

Представление интересов клиента в арбитражном суде;

Юридические консультации по вопросам таможенного законодательства;

Грамотное оформление таможенных деклараций;

Расчет таможенных сборов в соответствии со спецификой груза и актуальными тарифами;

Расчет таможенной стоимости;

Содействие при сертификации товаров и подготовке технической документации, испытании продукции и получении сертификатов;

Таможенные услуги по оформлению грузов с предварительным электронным информированием и сопровождением товаров;

Комплексное сопровождение компаний и подготовка статистических деклараций.

В каких случаях услуги брокера будут особенно полезны