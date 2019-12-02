Народные приметы на 3 декабря подскажут, какая погода будет 3 июня

Народные приметы на 3 декабря помогут определить, какая погода будет наблюдаться в начале июня.

Несколько веков назад люди тщательно наблюдали за погодой и определяли закономерности её изменения. В ходе данных наблюдений был составлен список различного рода особенностей погоды, которые так или иначе влияют на её последующие изменения. Народные поверья метеорологического характера охватывают каждый день года, и 3 декабря не является исключением. В былые времена было распространенным поверье, согласно которому снег, который идет в третий день зимы, означает, что третий день будущего лета будет дождливым.

Также в этот день люди, которым выпало жить несколько столетий назад, следили за поведением птиц. Было принято считать, что в том случае, если 3 декабря снегирь поёт, а сорока прячется под стреху, в ближайшее время будет вьюга. Тетерев, сидящий на верхушке дерева, предвещает теплую и солнечную погоду.

Православная церковь 3 декабря почитает память святого Прокла, активно проповедовавшего христианство.