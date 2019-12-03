Народные приметы на 4 декабря подскажут, будет ли зима снежной

Народные приметы на 4 декабря помогут узнать, какой будет предстоящая зима.

В народной среде много веков назад существовало поверье, которое гласило, что снег, который выпал до 4 декабря, долго лежать не будет. В то же время имеется народная примета, касающаяся особенностей изменения погоды, согласно которой обильные снегопады после четвертого дня зимы являются предвестниками того, что земля будет плотно покрыта снегом до весны.

Также народные поверья гласят, что морозная погода 4 декабря является признаком того, что вся зима будет достаточно холодной и снежной.

Кроме того, в былые времена люди определяли по погоде перспективы, касающиеся сбора урожая. Считалось, что солнечная и морозная погода 4 декабря означает, что в следующем году природа щедро одарит своими съедобными дарами. Теплая и пасмурная погода в этот день предвещает плохие показатели урожайности.

Православные 4 декабря празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы.