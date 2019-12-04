Народные приметы на 5 декабря подскажут, будет ли суровой зима

Народные приметы на 5 декабря помогут узнать, когда закончится зима и наступит весна.

Несколько веков назад люди, наблюдая за погодой и изучая закономерности её изменения, пришли к выводу о том, что теплая погода в пятый день зимы является верным признаком того, что зима будет длинной, а также будет сопровождаться обильным снегопадами. Также в былые времена считалось, что в том случае, если вода в проруби 5 декабря находится выше уровня льда, в ближайшее время следует ожидать оттепель и мокрый снег.

Кроме того, несколько столетий назад имело весьма широкое распространение поверье о том, что сажа, разгоревшаяся у костра в этот день, предвещает снежную и пасмурную погоду. Также в былые времена люди верили в то, что волки, подошедшие близко к избе 5 декабря, являются предвестниками того, что зима будет суровой, а весна задержится.

Православная церковь 5 декабря вспоминает святого Прокопия Чтеца, который принял мученическую смерть за веру.