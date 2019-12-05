Музыкант и путешественник Эстас Тонне: "Есть только одно слово этому – любовь!"

Музыкант, путешественник, называющий себя «современным трубадуром», Эстас Тонне (Estas Tonne) – посетил множество стран, давая концерты и в больших, и в малых залах, международных фестивалях, да и просто на улице. Он не гонится за гонорарами, прибылью, славой. Ценит в людях и в себе искреннее чувство любви и благодарности. В своём творчестве он объединил национальные мотивы множества стран, создав свой собственный уникальный стиль звучания, музыку, которая отзывается в каждом, кто её слышит, собирает и объединяет вместе людей, невзирая на их социальный статус, национальность, расу и прочие предрассудки.

Эстас так и говорит в своём интервью международному волонтёрскому телевидению «АллатРа ТВ».

– Я хотела спросить вас, - корреспондент АллатРа ТВ, - что является тем местом, той глубиной для каждого, где мы все соединяемся, чувствуем единство, где нет границ?

– Есть только одно слово этому – любовь! - отвечает Эстас Тонне. - Просто у нас… искажённое понимание, что это такое. Но, мы считаем этим, любовь к человеку, любовь к стране, любовь даже к земле, любовь к делу – это оно и есть, это частично правда, да. На самом деле – это состояние, и это что-то неразделённое… То есть физическая, вот в этой форме, мы пытаемся до этого дотронуться, к тому, чем мы на самом деле являемся.

– Эстас, ты можешь раскрыть огромную силу, - спрашивает репортер АллатРа ТВ, - которую содержит благодарность?

– Благо – дарность! Это очень важные элементы нашей жизни. Причём не просто благодарность определённому индивидууму, да, то есть в таком схожем путешествии. Я бы это назвал, вот в музыкальном Journey (рус. Путешествие, видеоигра), да – это в нём участвует множество людей. Как можно не благодарить это всё? Как можно не благодарить подарок? Мы благодарны, когда дарят цветы, или кто-то улыбнулся… То есть, это чувствуется – это часть жизни – благодарение!

И люди благодарны ему. Слушая его музыку, проникаются спокойствием, погружаясь в состояние внутренней радости и умиротворения. Это говорит о многом, главное о том, что люди могут объединиться и жить вместе на планете в мире и согласии на основе духовно-нравственных ценностях, всего лучшего, что есть у Человечества. В книге Анастасии Новых «АллатРа » раскрыты многие понимания: истинных ценностях человечества, духовной работы над собой, пониманий, что все мы люди – одна большая семья на небольшой планетке!