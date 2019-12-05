Народные приметы на 6 декабря подскажут, какая погода установится в начале лета

Народные приметы на 6 декабря помогут узнать, какая погода будет наблюдаться в начале июня.

Несколько веков назад люди, которые тщательно наблюдали за погодой, желая установить основные принципы её изменения, утверждали, что в том случае, если 6 декабря будет идти мокрый снег и дуть северный ветер, то 6 июня следующего года будет дождливым днем, а также в шестой день лета будут иметь место сильные порывы ветра.

Редкие облака 6 декабря являются предвестниками того, что в ближайшее время установится холодная и ясная погода. Если солнце в этот день солнце спрячется за тучу, следует ожидать буран.

Православная церковь 6 декабря почитает память Митрофана Воронежского, который всю свою жизнь посвятил служению Богу и постоянно заботился о морально-духовном совершенствовании.