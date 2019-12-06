Ставки на Премьер-лигу России: как получить доход любителям футбола

Ставки на российскую футбольную Премьер-лигу — необычный и интересный способ заработать деньги для тех, кому свойственны азарт, тонкий расчет, хорошая интуиция и любовь к футболу. Только представьте, что можно увеличивать свое благосостояние, не занимаясь спортом, а смотря его и анализируя. Отличная перспектива? Безусловно. Обсудим особенности ставок на РПЛ.

Правила турнира

Российская футбольная Премьер-лига — самый масштабный чемпионат, проводящийся ежегодно в России по принципу «осень-весна». Турнир проходит по системе «каждый с каждым», причем в два этапа: один матч на поле соперника, второй — на своем. Итог игры оценивается в баллах: победа — 2, ничья — 1, проигрыш — 0.

Клубы располагаются в турнирной таблице в соответствии с набранными очками: чем их больше, тем выше строчка. Если есть команды, набравшие равное количество баллов, их место в итоговой таблице определяется следующим образом:

по результатам матчей друг с другом. Здесь учитываются баллы, суммарное число побед, разность между голами и пропущенными мячами, количество забитых мячей;

в зависимости от наибольшего количества побед во всех сыгранных матчах;

по лучшей разнице между забитыми голами и пропущенными мячами во всех матчах;

по максимальному числу голов во всех играх.

Если все перечисленные показатели равны, проводится дополнительный матч, результаты которого определяют места команд в турнирной таблице. Это бывает редко, но все же случается.

Какие выбрать ставки

По результатам турнира кому-то посчастливится стать лучшим бомбардиром или самым успешным голкипером. Кто-то покинет Премьер-лигу. Разумеется, на все эти события можно поставить, однако наибольшее распространение сегодня получили такие виды ставок:

на победителя;

тотал больше;

тотал меньше.

Последние варианты не сразу понятны тем, кто раньше не имел дел со ставками. Но ничего сложного нет — тотал здесь означает общее количество голов. Обычно букмекерские конторы предлагают разные количественные показатели, а игроки выбирают нужный. Например, вы ставите на тотал больше 2,5. Если матч закончился со счетом 1:3, значит, ставка сыграла, так как было забито 4 мяча (1+3=4), а это больше 2,5.

Чтобы проверить свои гипотезы, нужно выбрать подходящую букмекерскую контору. Обращайте внимание на отзывы других игроков и предлагаемые бонусы для новичков. Перед совершением ставки стоит изучить прогнозы футбольных аналитиков. Еще вариант – прислушаться к своей интуиции. Однако ни первое, ни второе не гарантирует успех, поскольку предугадать ситуацию зачастую невозможно. Некоторые матчи складывают просто фантастически, но этим и прекрасен футбол!