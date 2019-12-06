Народные приметы на 7 декабря подскажут, следует ли готовиться к морозам

Народные приметы на 7 декабря помогут узнать, ударят ли в ближайшее время морозы.

Несколько веков назад существовало поверье, которое возникло в процессе наблюдения за состоянием природы и закономерностями её изменения, гласившее, что ясная погода 7 декабря является предвестником того, что вся зима будет морозной. Если же в этот день наблюдается теплая погода, то это означает, что морозы ударят не раньше 18 декабря. Оттепель и туман в седьмой день зимы являются предвестниками того, что похолодание наступит только через десять дней.

Также в былые времена считалось, что снег, выпавший на сухую землю 7 декабря, свидетельствует о том, что в следующем году будет плохой урожай. Круги вокруг луны сигнализируют о приближении морозов, а солнечные лучи, устремленные пучками кверху, народное поверье называет предвестниками вьюги. Маленькие звезды на небе для людей, живших несколько веков назад, были сигналом, призывающим готовиться к снегопаду.

Православная церковь 7 декабря почитает память мученицы Екатерины Александрийской, которая лишилась жизни, пытаясь призвать язычников принять христианскую веру.