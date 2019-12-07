Народные приметы на 8 декабря подскажут, будет ли лето дождливым

Народные приметы на 8 декабря подскажут, какую погоду следует ожидать летом.

Несколько веков назад люди, которые вели тщательные наблюдения за метеорологической обстановкой, вывели правило, со временем получившее своего рода статус народного поверья, гласящее, что снег, который идет 8 декабря, является предвестником дождливого лета. Кроме того, в былые времена существовала примета, согласно которой в том случае, если в этот день на речном льду сверху видна вода, в ближайшее время потеплеет, а также пойдут дожди.

Снежные бугры и сильный иней 8 декабря несколько столетий назад люди воспринимали в качестве знака, сигнализирующего о том, что в следующем году будет хороший урожай.

Несколько веков назад женщины именно 8 декабря начинали прясть.

Православные 8 декабря почитают память Климента I, являющегося одним из 70 апостолов.