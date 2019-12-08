Народные приметы на 9 декабря подскажут, когда наступит полноценная весна

Народные приметы на 9 декабря помогут определить, когда наступит полноценная весна.

Несколько столетий назад люди в ходе наблюдения за природой выяснили, что в том случае, если до 9 декабря выпало достаточно много снега, до 6 мая наступит полноценная весна. Кроме того, в былые времена существовало поверье о том, что холодный девятый день зимы является верным признаком того, что до марта установится морозная погода. Также сильные морозы, исходя из народных знаний о закономерностях изменения погоды, предвещает северный ветер, наблюдающийся 9 декабря.

Помимо этого, народные поверья гласят, что воющие волки также являются признаком того, что будут сильные морозы.

Иней, выпавший 9 декабря, свидетельствует о хорошем урожае в следующем году.

Православная церковь в этот день отмечает освящение храма Георгия Победоносца в Москве.