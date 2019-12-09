Особенности поиска работы в Германии

На рынке труда в Германии присутствует разнообразие, поэтому, чтобы успешно найти здесь интересующую вас работу, необходимо тщательно изучить предложения, определив наиболее предпочтительные варианты.

Какие работники требуются на рынке труда в Германии

Иностранцы имеют неплохой шанс найти высокооплачиваемую работу в международных корпорациях и крупных концернах. К этой сфере относятся предприятия автопрома, организации, выпускающие бытовую технику, фармкомпании, строительные фирмы.

Наиболее распространенные вакансии в Германии, по которым испытывается дефицит рабочей силы:

высококвалифицированные инженеры в отраслях судо-, автомобиле-, машиностроения, а также строительства и электроники;

представители IT-индустрии;

банкиры, специалисты в области финансирования;

ученые, исследователи, преподаватели ВУЗов;

медперсонал различной квалификации;

специалисты в сфере туризма.

Немало вакансий о поиске неквалифицированных кадров, таких как сиделки, домработницы, помощники по хозяйству. В Германии на такие вакансии с охотой принимают русских и выходцев из соседних восточноевропейских стран.

Как искать работу в Германии

Упростить поиски работы в Германии для тех, кто приехал сюда на ПМЖ и впервые столкнулся с такой необходимостью, помогут следующие рекомендации. Готовый алгоритм действий выглядит следующим образом:

Зарегистрироваться на Федеральной бирже труда. Вакансии здесь предоставляют и иностранным специалистам, но немцы находятся в приоритете. Иностранец может получить работу через биржу лишь в том случае, если среди местных не найдется желающих на предлагаемую должность.

Поиск работы в сети, на специализированных площадках.

Отправить запрос на вакансию в отдел кадров интересующей вас конкретной организации (все данные можно найти на официальных сайтах).

Подать заявку в местное рекрутинговое агентство.

Изучать местные газеты, информацию, представленную на стендах/досках объявлений в поисках подходящих предложений от прямых работодателей.

Чтобы трудоустроиться в Германии, иностранцу необходимо получить разрешение на работу. Документ получает работодатель на работника-иностранца после подписания с ним трудового контракта. При подаче запроса на рабочее разрешение работодатель обязан обосновать прием иностранного специалиста, доказав, что среди местных жителей на вакансию никто не претендовал. Получив рабочее разрешение, можно переходить к оформлению визы.

Изучить актуальные вакансии о приеме иностранцев, владеющих русским языком, можно на сайте Scout Berlin. Объявления и предложения о работе публикуются на русском, что упрощает поиск и позволяет выбрать подходящие условия даже тем, кто не владеет немецким.