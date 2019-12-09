Академик РАН Владимир Бетелин надеется на помощь Верховного суда в тяжбе с вдовой умершего партнера

10 декабря на заседании Коллегии Верховного суда по экономическим спорам будет рассматриваться очередной этап тяжбы академика РАН с наследницей его покойного партнера Александра Ставицкого – кассационная жалоба Бетелина на решение Арбитражного суда Московского округа.



Почему в деле так много инстанций и почему в качестве одной из них задействован даже ВС РФ, рассказал портал «РАПСИ». В 2011 году Бетелин продал Ставицкому 50% акций компании «Корунд-М». Точнее, акции были переданы покупателю, а вот о деньгах они якобы устно договорились, что Ставицкий их отдаст по первому требованию Бетелина. После кончины Ставицкого половина «Корунда-М» отошла в наследство его вдове Бэлле Раевской. С нее-то в 2018 году академик и потребовал деньги за акции, а не получив, обратился в суд. Решением арбитражного суда первой инстанции сроки предъявления исковых требований были признаны истекшими в 2014 году.



Но истец с этим вердиктом не согласился и подал апелляцию, по рассмотрении которой было принято прямо противоположное решение: сроки следует отсчитывать не с момента сделки, а с момента востребования денег, так что платить наследникам все-таки придется. Ответчики подали кассационную жалобу в окружной суд и выиграли. Казалось бы в деле поставлена точка, но Верховный суд неожиданно принял ее к рассмотрению жалобу Бетелина. Это вызвало большое удивление профессора Российской школы частного права Романа Бевзенко. По мнению правоведа, решение суда первой инстанции целиком определялось действующими нормами Гражданского Кодекса РФ, так что пересмотр вердикта представляется эксперту непонятным, и более того - «это очень грубая ошибка, это противоречит закону».



Еще более непонятно Бевзенко, почему кассацией занялся именно Верховный суд: «все-таки он нужен для того чтобы решать глобальные проблемы, которые стоят перед российским гражданским правом, а не для того, чтобы ловить блох в частных делах». Сам факт рассмотрения столь простого дела такой авторитетной инстанцией вызывает у эксперта «расстройство и разочарование», по его признанию.

Источник: http://rapsinews.ru/judicial_news/20191205/305154781.html