Федеральная экспертная группа разработала меры по поддержке внедрения персонифицированного финансирования и определила лучшие практики развития дополнительного образования детей в рамках Национального проекта «Образование»

В государстве меняется подход к дополнительному образованию детей – из направления, которое принимается во внимание по остаточному принципу, дополнительное образование становится ключевым элементом системы образования, которое должно дать ребенку возможность осознанно воспользоваться школьным багажом, попробовать разные дороги в будущее и сделать верный выбор первой дороги во взрослую жизнь.

В рамках Национального проекта «Образование» в 42 регионах России запущена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО). В 2019 году выдано более 2,2 миллиона сертификатов персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.



В ближайшие годы модель ПФДО будет внедрена по всей стране. Для того, чтобы упростить внедрение и избежать многократного повторения неудачного опыта, Федеральной экспертной группой в рамках контракта с Министерством просвещения России был разработан модельный комплекс мероприятий и выявлены лучшие практики внедрения персонифицированного финансирования в регионах и на муниципальном уровне.



Обсуждению модельного комплекса и лучших практик была посвящена серия экспертных обсуждений, которые были проведены с участием федеральных и региональных экспертов в шести субъектах федерации. В обсуждениях приняли участие более 400 человек более, чем из 35 регионов – руководители и специалисты региональных органов власти, органов муниципального управления и учреждений дополнительного образования детей.



На обсуждениях состоялся открытый и иногда бурный разговор, сформулировались вопросы и предложения для того, как эффективно работать в новой модели дополнительного образования. Получилось организовать интересную дискуссию, где педагоги и чиновники включились в общее обсуждение, которое позволило не только сформулировать важные ответы, но и поставить новые вопросы к развитию Национального проекта.





Скачать и ознакомиться с Лучшими практиками и Модельным комплексом мероприятий при внедрении персонифицированного финансирования в регионах можно по ссылке: https://dopportal.ru/blog/35