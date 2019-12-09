Народные приметы на 10 декабря подскажут, следует ли готовиться к морозам

Народные приметы на 10 декабря помогут узнать, установится ли в ближайшее время морозная погода.

Несколько веков назад весьма распространенным было поверье, согласно которому в том случае, если 10 декабря дым из трубы идет столбом, следует готовиться к морозам. Багряная заря в десятый день зимы в былые времена воспринималась в качестве знака, предвещающего ветреную погоду.

Кроме того, народные поверья на 10 декабря советуют обращать внимание на поведение животных, дабы узнать о предстоящей погоде. Считается, что в том случае, если коровы сопят и фыркают, скоро наступит похолодание. Дружно чирикающие воробьи предвещают потепление.

Кроме того, народные поверья гласят, что 10 декабря можно избавиться от всех бед и печалей. Несколько столетий назад считалось, что для достижения этой цели нужно встать лицом к северному ветру.

Православная церковь 10 декабря отмечает Знамение.