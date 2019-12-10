Основное направление в развитии фармацевтической промышленности – производство фармацевтического оборудования. Это обусловлено тем, что в мире существует высокая потребность в создании лекарственных препаратов, именно она и предопределила необходимость технического прогресса промышленности по выпуску фармацевтических средств.

Фармацевтическое оборудование – это ключевой момент, так как серьезное повышение технического уровня производства медикаментозных средств, а так же производительности и качества продукции не может быть достигнуто, если не будет внедрено в промышленность новое, специальное техническое оборудование.

Особенности фармацевтического оборудования

Для производства лекарственных средств, установлены серьезные требования:

готовая продукция должна полностью соответствовать государственным стандартам качества;

в процессе производства должна соблюдаться стерильность, изготовление должно осуществляться в чистом помещении - https://inoxpharm.ru/chistie-pomesheniya/;

в момент создания лекарств должна соблюдаться точность дозировки;

для всей продукции должна обеспечиваться сохранность в течение установленного срока годности.

Помимо того, медикаменты должны выпускаться в подходящей упаковке, которая не только удобна для пользователя, но и обеспечивает безопасность продукту.

Также не менее важный момент – исключение вредных влияний перерабатываемой продукции, полупродукции, а так же медицинских препаратов на персонал. Все сырье и готовые медикаменты должны быть тщательно защищены от вредных микробов и бактерий, для этого в производственном помещении должны быть созданы стерильные условия.

В процессе создания специальных условий, также играет большую роль – фармацевтическое оборудование, которое осуществляет технологические процессы. Имеется в виду, что перед покупкой оборудования, необходимо ознакомиться с требованиями, какую нужно приобрести конструкцию для производства определенных препаратов, какие должны применяться при этом формы и материалы, а так же покрытия оборудования.

С каждым годом на рынке появляется максимально новое, усовершенствованное оборудование. Это обусловлено тем, что регулярно устанавливаются новые стандарты для готового продукта, методы дозировки и виды упаковки, что требует создавать новые виды фармацевтического оборудования.