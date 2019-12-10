Народные приметы на 11 декабря подскажут, ударят ли в ближайшее время сильные морозы

Народные приметы на 11 декабря помогут определить, ударят ли в ближайшее время сильные морозы, а также помогут узнать, будет ли предстоящее лето сухим и жарким.

Во все времена люди, желая узнать прогноз погоды, наблюдали за метеорологической обстановкой. В былые времена в ходе наблюдений за состоянием природы и особенностями её изменения было установлено, что быстрая оттепель 11 декабря является предвестником того, что в ближайшее время ударят сильные морозы. Также несколько столетий назад существовало поверье, согласно которому сухая и холодная погода в этот день свидетельствует о том, что летом будет жаркая и сухая погода.

Помимо этого, для составления прогноза погоды в былые времена люди обращали внимание на то, как ведут себя животные. Поросята 11 декабря визжат, чувствуя приближение холодов. Часто хлопающие крыльями гуси в этот день являются предвестниками оттепели.

Православная церковь 11 декабря почитает память преподобномученика и исповедника Стефана Нового.