Лучшим социальным проектом России признан проект «Подвиги обычных людей»

5 декабря в Сочи подвели итоги всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Лучшим социальным проектом в номинации «Говорит волонтёр» назван проект «Подвиги обычных людей» из Саранска.

Авторов лучших проектов в области популяризации добрых дел объявили 3 декабря. Премию в номинации «Говорит волонтер» вручали ведущий телеканала «Россия 1» Денис Полунчуков и заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Георгий Каптелин. За победу проект «Подвиги обычных людей» получит грант в размере 1,2 миллиона рублей. Защищала проект перед компетентным жюри директор АНО «Подвиги» Наталья Широкова.

Грантовые средства планируется направить на дальнейшее развитие проекта, в частности, видеопроект «Время героев». На часть грантовых средств команда закупит оборудование для съемок видеороликов, в которых российские звёзды прочитают истории современных детей-героев. Съемки начнутся в апреле и продлятся до ноября.

«Наши ролики не хайповые, – говорит идеолог проекта Денис Шапкарин. – Они спокойные, настоящие, некоторые тяжело смотреть. Мы не хотим хайпа. Мы хотим, чтобы однажды человек наткнулся на наш канал, посмотрел несколько видео, и то, что он там увидит, принялось бы в нём, как маленькое семечко. И стало расти».

В Сочи команда «Подвигов» представила интерактивный стенд, на котором тысячи участников МФД смогли прикоснуться к героическим поступкам – вместе раскрасить двухметровую картину с изображением реального подвига. В день участники форума успевали нарисовать две таких картины.

В разговоре с журналистами Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что проекты, освещающие добрые и полезные инициативы по всей стране, непременно должны получать стабильное государственное софинансирование. Такие проекты, как «Подвиги обычных людей», вдохновляют граждан на то, чтобы помогать друг другу, не оставаться равнодушными, а значит, непременно должны поддерживаться государством.

Финальное награждение победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» прошло 5 декабря в Национальный и Международный день добровольцев.

В 2019 году на конкурс пришло 28 144 заявки, в финал прошли 190 человек. Каждый представленный проект мог получить до 2 миллионов рублей на развитие. Общий грантовый фонд превысил 45 миллионов рублей.

Сайт проекта: http://podvigi.info/