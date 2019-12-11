Народные приметы на 12 декабря подскажут, следует ли готовиться к метелям

12 декабря с помощью народных примет можно будет узнать, следует ли готовиться к метелям.

В былые времена весьма распространенным было народное поверье, согласно которому в том случае, если 12 декабря земля покрыта плотным слоем снегом, на протяжении несколько следующих дней будет мести метель. Также во время наблюдений за природой люди, жившие несколько столетий назад, установили, что снег, который пошел в этот день, предвещает метели. Багровая заря в двенадцатый день зимы представляет собой знак, сигнализирующий о приближении сильных морозов. Также в былые времена было принято считать, что до 19 декабря обязательно сильно похолодает, если до 12 декабря ещё не выпал снег.

Несколько веков назад девушки в этот день гадали.

Православная церковь 12 декабря почитает память святого Парамона, который был обезглавлен, отказавшись отречься от христианской веры.