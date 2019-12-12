Народные приметы на 13 декабря подскажут, сколько пролежит снег

13 декабря с помощью народных примет можно будет узнать, до каких пор пролежит снег.

Несколько веков назад люди верили в то, что в том случае, если снег 13 декабря не тает, он гарантированно пролежит до начала апреля. Также люди, которые жили несколько столетий назад, были убеждены в том, что ясная и морозная погода в тринадцатый день зимы является предвестником хорошего урожая. Кроме того, в былые времена считалось, что снег, выпавший именно 13 декабря, пролежит ещё 100 дней. Быстрые и низкие облака в этот день предвещают стужу.

Также в прежние времена считалось, что кошка, которая активно умывается 13 декабря, своими действиями говорит о приближении ясной и морозной погоды.

Православная церковь 13 декабря почитает память Андрея Первозванного, являющегося одним из апостолов Иисуса Христа.