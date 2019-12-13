Народные приметы на 14 декабря подскажут, ударят ли морозы

14 декабря с помощью народных примет можно будет узнать, ударят ли в ближайшее время сильные морозы.

Несколько веков назад люди не имели приборов, позволяющих определять грядущие изменения погоды с максимальной точностью, но это им не мешало составлять свои прогнозы. Те, кто жил в былые времена, из года в год тщательно следили за состоянием погоды, дабы определить основные закономерности изменений метеорологической обстановки. Стоит отметить, что данные прогнозы, именуемые народными приметами, касаются каждого дня года. 14 декабря исключением не является.

Народные поверья гласят, что северный ветер, наблюдающийся в четырнадцатый день зимы, предвещает сильные морозы в ближайшее время. Звезды, которые переливаются на небе, сигнализируют о приближении вьюги.

Также, дабы узнать, какая погода установится после 14 декабря, нужно обратить внимание на поведение животных. Глухой собачий лай является предвестником снегопада.

Православная церковь 14 декабря почитает память святого Наума, который считается покровителем грамоты и наук.