В Лямбирском районе горел заброшенный дом

В Лямбирском районе пожарные ликвидировали возгорание заброшенного дома.

Указанное происшествие произошло днём 13 декабря на территории села Берсеневские Выселки. На улице Луговой загорелся заброшенный дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru