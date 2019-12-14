В Лямбирском районе горел заброшенный дом

В Лямбирском районе пожарные ликвидировали возгорание заброшенного дома.
Указанное происшествие произошло днём 13 декабря на территории села Берсеневские Выселки. На улице Луговой загорелся заброшенный дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru