Полицейские провели профориентационную встречу с выпускниками школ Саранска

Сотрудники УРЛС МВД по Мордовии совместно с представителями Нижегородской академии МВД РФ провели профориентационное мероприятие с выпускниками общеобразовательных учреждений Саранска.

В начале указанного мероприятия присутствующим был продемонстрирован сюжет о Нижегородской академии МВД России. С приветственным словом к школьникам обратился сотрудник УРЛС республиканского МВД Дмитрий Цыпцын. Представитель правоохранительных органов рассказал о социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам МВД, порядке поступления на службу в ОВД и обучении в упомянутой академии.

Представители высшего учебного заведения рассказали о правилах поступления в академию.

В завершение встречи для выпускников выступили курсанты Нижегородской академии МВД России с вокально-хореографическими номерами.

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Источник: 13.мвд.рф