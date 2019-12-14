Народные приметы на 15 декабря подскажут, какая погода будет в январе

Народные приметы на 15 декабря помогут узнать, будет ли хорошая погода в январе.

Несколько веков назад люди доверяли поверью, которое гласит, что в том случае, если в пятнадцатый день зимы имеет место ненастная погода, аналогичная метеорологическая обстановка будет наблюдаться до конца января. Если же этот день выдастся снежным, то в следующем году можно рассчитывать на хорошие показатели урожайности. Яркие звезды, наблюдающиеся 15 декабря, являются предвестниками скорого наступления сильных морозов.

Также много народных поверий на рассматриваемый день связано с поведением животных. Больше обычного поющие петухи предвещают потепление, а спящие коты сигнализируют о приближении стужи. Гусь, спрятавший голову под крыло, призывает готовиться к морозам. Также предвестниками похолодания являются куры, которые рано садятся на насест.

Православная церковь 15 декабря почитает память пророка Аввакума.