Народные приметы на 16 декабря подскажут, наступит ли в ближайшее время оттепель

Народные приметы на 16 декабря позволят узнать о перспективах оттепели.

Несколько веков назад в народной среде весьма распространенным было поверье о том, что снегирь, который 16 декабря чирикает под окном, является предвестником того, что в ближайшие дни повысится температура воздуха. А дрова, которые в этот день сильно трещат в печке, свидетельствуют о том, что в скором времени ударят сильные морозы.

Также народные приметы на 16 декабря могут поведать об урожае в следующем году. Если в шестнадцатый день зимы наблюдается мало снега, то показатели урожайности летом будут не самыми лучшими. Также не очень хорошие перспективы, касающиеся урожая, предвещает снег, который 16 декабря ложится на талую землю.

Православная церковь 16 декабря вспоминает Иоанна Молчальника, который всю свою жизнь посвятил служению богу.