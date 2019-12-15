Тканевые ролеты - отличное украшение вашего интерьера

Человек всегда старается облагородить свой дом и сделать его для себя уютным. Шторы на окнах являются важно составляющей для обеспечения комфорта в квартире. При этом не обязательно приобретать традиционные портьеры, а можно установить более современные и стильные тканевые ролеты. Это удобное и практичное решение, которое понравится многим.

Свое название такие тканевые шторы получили из-за их основной конструктивной особенности - возможности собираться в короб и образовывать рулон. Нижний край ткани имеет специально утяжеление, чтобы тканевая ролета обладала соответствующей формой и легко расправлялась.

Используемая ткань, при изготовлении тканевых ролет, полностью пропитывается специальными составами с антистатическими, антибактериальными и пылеотталкивающими свойствами. Это дает возможность использовать данные ролеты не только в комнатах и жилых домах, но и в медицинских учреждениях.

В интернет-магазине "Текстиль Контакт" можно найти большой ассортимент тканевых ролет по выгодной стоимости. Покупатель без труда сможет выбрать наиболее подходящий для комнаты вариант по цветовому оттенку. При этом, если вы захотите создать что-то действительно уникальное, то можно приобрести сразу несколько ролет разных цветов и опускать их на разную высоту.

Основные преимущества

Абсолютно любые тканевые ролеты обладают целым рядом отличительных преимуществ:

• Данная текстильная продукция не обладает антистатическим эффектом. Таким образом, они не будут служить магнитом для пыли, как их другие классические разновидности.

• Подобные шторы будут отлично защищать от солнца и станут полноценной альтернативой жалюзи.

• Отлично подходят к самому разному интерьеру. Можно установить в любой части квартиры, будь то кухня, спальная комната или гостиная.

• Изделие не доставляет хлопот в процессе эксплуатации. Его можно очень легко очистить от любого загрязнения, просто протерев тканевую поверхность влажной губкой.

Все продаваемые в "Текстиль Контакт" тканевые ролеты обладают полным перечнем всех вышеперечисленных преимуществ.Каждый покупатель обязательно будет удивлен высоким качеством и доступной ценой этих изделий. Сеть магазинов Текстиль-Контакт предоставляет каждому клиенту большой выбор качественных товаров по доступным ценам с удобной доставкой необходимого товара в любой регион Украины.