В Ромодановском районе в результате пожара пострадал парень

В Ромодановском районе произошел пожар, в результате которого пострадал парень.

Вечером 14 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Пятина. На улице Советской загорелся частный жилой дом №5, принадлежащий пенсионерке 1939 года рождения. Постепенно огонь охватил расположенную поблизости баню. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 21 квадратный метр.

В результате пожара пострадал внук владелицы дома 2000 года рождения. Молодой человек получил ожоги боковой части тела. Парень был госпитализирован.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru