В Ичалковском районе пострадали водитель и пассажирка опрокинувшейся иномарки

В Ичалковском районе произошло ДТП с участием иномарки, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло вечером 15 декабря на 20-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Кемля, Кендя и Саитовка. Сотрудниками ГИБДД было предварительно установлено, что 40-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лифан», превысив скорость, потерял контроль над управлением, что в итоге привело к съезду транспортного средства с проезжей части в кювет и последующему опрокидыванию.

Водитель иномарки и его 36-летняя пассажирка были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ».

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии в результате ДТП погибли четыре человека.

Источник: гибдд.рф