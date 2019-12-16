Народные приметы на 17 декабря подскажут, ударят ли морозы

Народные приметы на 17 декабря помогут узнать, установится ли в ближайшее время морозная погода.

В былые времена люди были убеждены в том, что морозы, которые ударили 17 декабря, являются свидетельством того, что на протяжении нескольких ближайших дней будет наблюдаться аналогичная погода. Также несколько столетий назад в народной среде распространенным было поверье о том, что звездное небо в этот день сигнализирует о скором похолодании, а тусклое небо представляет собой своего рода весть о приближающемся потеплении.

Красный закат 17 декабря является свидетельством того, что грядут ясные дни. Теплая погода в этот день предвещает хороший урожай льна.

Православная церковь 17 декабря почитает память Варвары Илиопольской. Эта святая, будучи запертой в башне своим отцом, который решил скрыть дочь от людей из-за её красоты, долго рассуждала о человеке и окружающем его мире. В определенный момент Варвара поняла, что её мог создать только бог, по причине чего она решила всю свою жизнь посвятить служению ему.