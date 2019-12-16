«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги V Всероссийского конкурса «Спасибо интернету-2019»

Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, РАЭК и РОЦИТ определили победителей V Всероссийского конкурса «Спасибо интернету-2019». Торжественная церемония награждения состоялась в ходе Недели российского интернета (RIW-2019), которая прошла в Москве 12–13 декабря.

Ежегодный конкурс организован разработчиками программы «Азбука интернета» ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Всего на конкурс было подано свыше 4,5 тысяч заявок из 79 регионов. Это на 23% больше, чем участников конкурса 2018 года. При этом 81% работ поступил от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Все материалы размещены на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы».

В 2019 году в конкурсе участвовали 86% женщин и 14% мужчин (в 2017 году — 85,7% и 14,3%; в 2018 году — 84% и 16% соответственно). Средний возраст участников составил 63,5 года, при этом и в 2018 году, и в 2019 году работы на конкурс прислали по девять человек старше 90 лет. В этой возрастной категории больше мужчин: восемь мужчин и одна женщина в 2018 году и пять мужчин и четыре женщины в 2019 году. Самой старшей участнице — 95 лет.

От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных курсах поступило 62,5% конкурсных работ, 37,5% пенсионеров обучались самостоятельно, в том числе, по программе «Азбука интернета». По сравнению с предыдущими годами количество самостоятельно изучивших компьютер постоянно растет: в 2018 году самостоятельно освоивших компьютер было 32,8%, в 2017 году — 31%.

Пользователями портала госуслуг являются 84,4% участников конкурса против 81,5% в 2018 году. Ежегодно растет количество работ, рассказывающих об успешном решении самых разных вопросов с помощью портала государственных услуг:

2015 год — 85 работ, что составляет 5,1% от общего количества;

2016 год — 121 работа, 4,8%;

2017 год — 229 работ, 8,3%;

2018 год — 372 работы,10,9%;

2019 год — 491 работа, 11,1%.

15% участников конкурса сами стали преподавателями и обучают компьютерной грамотности пенсионеров.

Победителями в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стали:

1 место: Ольга Михайловна Мишукова, Оренбургская область;

2 место: Римма Карловна Мильковская, Челябинская область;

3 место: Татьяна Аркадьевна Ходарева, Республика Коми.

Победителями в номинации «Мои интернет-достижения» стали:

1 место: Анатолий Петрович Запорожец, Краснодарский край;

2 место: Елена Сергеевна Николаева, Калужская область;

3 место: Лариса Евгеньевна Лисовицкая, Самарская область.

Победителями в номинации «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель» стали:

1 место: Александр Леонидович Турчин, Тюменская область;

2 место: Любовь Николаевна Ослоповских, Ханты-Мансийский АО;

3 место: Анна Константиновна Мартышина, Республика Коми.

Победителями в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стали:

1 место: Лариса Романовна Аверичева, Санкт-Петербург;

2 место: Елена Александровна Попова, Алтайский край;

3 место: Людмила Анатольевна Долгополова, Саратовская область.

По результатам конкурса также был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Победителем в номинации «Самый активный регион» лидерство сохраняет Республика Татарстан, только однажды за всю историю конкурса уступившая первое место Красноярскому краю.

В топ-10 активных регионов в 2019 году вошли:

Республика Татарстан — 742 участника (16,60%); Воронежская область — 343 участника (7,67%); Московская область — 295 участников (6,60%); Сахалинская область — 254 участника (5,68%); Ульяновская область — 205 участников (4,59%); Оренбургская область — 186 участников (4,16%); Саратовская область — 179 участников (4,00%); Тюменская область — 157 участников (3,51%); Красноярский край — 128 участников (2,86%); Кемеровская область — 123 участника (2,75%).

Конкурс «Спасибо интернету-2019» проводился в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Итоги будут размещены на портале azbukainterneta.ru.