Народные приметы на 19 декабря подскажут, чего следует ожидать от предстоящей весны

Народные приметы на 19 декабря помогут узнать, какой будет предстоящая весна.

В былые времена люди верили в примету, согласно которой весной будет столько травы, сколько снега наблюдается 19 декабря. Как точно сопоставить эквиваленты снега и травы, народные поверье не уточняют. Ясная и холодная погода в этот день людьми, жившими несколько столетий назад, воспринималась в качестве сигнала о том, что в следующем году будет хороший урожай. Также о высоких показателях урожайности может сообщить появившийся 19 декабря иней.

Православная церковь 19 декабря почитает память святого Николая. В былые времена люди верили, что в этот день указанный святой в образе старца ходит по улицам и совершает чудеса. Кроме того, существует поверье о том, что святой Николай дарит сладости послушным детям. Подарки святой, по так называемому метафизическому мнению, оставляет под подушкой.

Также в народной среде существует поверье о том, что святой Николай провожает умерших в последний путь.