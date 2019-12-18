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Народные приметы на 19 декабря подскажут, чего следует ожидать от предстоящей весны

Народные приметы на 19 декабря подскажут, чего следует ожидать от предстоящей весны

Народные приметы на 19 декабря помогут узнать, какой будет предстоящая весна.

В былые времена люди верили в примету, согласно которой весной будет столько травы, сколько снега наблюдается 19 декабря. Как точно сопоставить эквиваленты снега и травы, народные поверье не уточняют. Ясная и холодная погода в этот день людьми, жившими несколько столетий назад, воспринималась в качестве сигнала о том, что в следующем году будет хороший урожай. Также о высоких показателях урожайности может сообщить появившийся 19 декабря иней.

Православная церковь 19 декабря почитает память святого Николая. В былые времена люди верили, что в этот день указанный святой в образе старца ходит по улицам и совершает чудеса. Кроме того, существует поверье о том, что святой Николай дарит сладости послушным детям. Подарки святой, по так называемому метафизическому мнению, оставляет под подушкой.

Также в народной среде существует поверье о том, что святой Николай провожает умерших в последний путь.  