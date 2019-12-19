Народные приметы на 20 декабря подскажут, будет ли лето дождливым

Народные приметы на 20 декабря поведают о том, каким будет лето.

Несколько веков назад люли верили в примету, гласившую, что плотный и мокрый снег, который пошел 20 декабря, является свидетельством того, что предстоящее лето будет влажным, в период с июня по август будет наблюдаться значительное количество осадков. Солнце, находящееся в дымке в этот день, в былые времена воспринималось в качестве предвестника скорой пурги. Солнце, которое опускается в облака в двадцатый день зимы, народные поверья называют знаком, сигнализирующим о приближении снегопадов.

Также в былые времена считалось, что человек, который родился 20 декабря, будет мастером на все руки.

Православная церковь в этот день почитает память святого Амвросия Медиоланского. Этот святой прославился тем, что к нему было настолько уважительное отношении, что он, будучи епископом, даже мог влиять на решения императора.