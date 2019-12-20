Народные приметы на 21 декабря подскажут, какая погода продержится до весны

Народные приметы на 21 декабря помогут определить, какая погода будет наблюдаться до конца зимы, а также подскажут, следует ли готовиться к метелям.

Несколько веков назад существовало поверье, которое гласило, что в том случае, если 21 декабря имеет место тихая и морозная погода, до весны выпадет много снега, но не будет лютых морозов. Вьюга в этот день людьми, которые жили несколько столетий назад, воспринималась в качестве предвестника того, что будущим летом выпадет много осадков.

Также для составления прогноза погоды 21 декабря следует обратить внимание на поведение синиц. Если эти птицы ищут укрытие, в скором времени нагрянет метель, а если они чирикают с самого утра, ночью ударит мороз.

Православная церковь 21 декабря воспоминает Анфису Римскую, которая лишилась жизни во время гонений христиан в пятом веке.