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Народные приметы на 21 декабря подскажут, какая погода продержится до весны

Народные приметы на 21 декабря подскажут, какая погода продержится до весны

Народные приметы на 21 декабря помогут определить, какая погода будет наблюдаться до конца зимы, а также подскажут, следует ли готовиться к метелям.

Несколько веков назад существовало поверье, которое гласило, что в том случае, если 21 декабря имеет место тихая и морозная погода, до весны выпадет много снега, но не будет лютых морозов. Вьюга в этот день людьми, которые жили несколько столетий назад, воспринималась в качестве предвестника того, что будущим летом выпадет много осадков.

Также для составления прогноза погоды 21 декабря следует обратить внимание на поведение синиц. Если эти птицы ищут укрытие, в скором времени нагрянет метель, а если они чирикают с самого утра, ночью ударит мороз.

Православная церковь 21 декабря воспоминает Анфису Римскую, которая лишилась жизни во время гонений христиан в пятом веке.    