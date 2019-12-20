Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами

Овен

Жизнь зачастую преподносит трудности, но Овны всегда готовы к любым козням судьбы, и в новом году звездам будет трудно вас чем-нибудь удивить. Ваша целеустремленность поможет побеждать, и горе соперникам, решившим бросить вам вызов. С финансами все будет хорошо, если не брать слишком большие кредиты. Год стоит начать спокойно, не бросаясь в авантюры и крайности. Составьте хороший план действий и лишь затем приступайте к его реализации небольшими, но уверенными шагами.

Телец

Тельцам, как любителям хорошей жизни, предстоит приложить немало усилий, чтобы сохранить уже имеющийся порядок вещей, но еще больше сил потребуется для того, чтобы все улучшить, поднять на качественно новый уровень. Также нужно уделять особое внимание пожеланиям своих родных и близких, но не следует путать прихоть с необходимостью. В романтическом плане можно не проявлять инициативы, так как пассивность не помешает вам найти избранника или укрепить связь с любимым.

Близнецы

В новом году Близнецам стоит перевести общение с окружающими людьми на новый уровень, но сделать это будет крайне сложно, говорят звезды. Будут периоды, когда вам будет тяжело понять нужды ваших близких и родных, а в другие моменты они окажутся глухи к вашим просьбам. Частично решить проблему помогут деньги, но совместный отпуск или продолжительная поездка помогут окончательно наладить взаимопонимание. Серьезное отношение к карьере и финансам в новом году принесет немалую выгоду.

Рак

Звезды советуют Ракам поставить нужды и желания своих близких, равно как и свои личные амбиции во главу угла в новом году, правда, сделать это будет непросто, так как вам будут мешать «эмоциональные качели» – сильные перепады настроения. Справиться с этим поможет семья, но отношения между вами и родней не всегда будут идеальными. Работа будет приносить не только удовольствие, но и ощутимую прибыль, особенно если относиться к ней с душой.

Лев

Львам в новом году предстоит купаться во внимании окружающих и быть в центре разнообразных событий, правда, не всегда приятных. Вы будете делать много для того, чтобы данная ситуация продолжалась как можно дольше, но все рано или поздно заканчивается. Неприятные моменты жизни следует использовать как дно, от которого вы оттолкнетесь и полетите обратно к славе и успеху. Летом или осенью звезды советуют хорошенько отдохнуть, чтобы не чувствовать себя к концу года как выжатый лимон.

Дева

В новом году звезды рекомендуют Девам особо следить за своим здоровьем, при этом данный совет касается не только физического, но и психологического состояния. В основном год пройдет под знаком оптимизма и твердой уверенности в светлом будущем, но иногда вы будете принимать решения, находясь под властью чувств, а не разума. Проблемы на работе или дома будут довольно легко решаться, поскольку у вас будет желание наладить все как можно скорее.

Весы

Чувство справедливости, не дающее покоя Весам с самого раннего детства, поможет вам достичь успеха в новом году – негативные моменты жизни вы будете стремиться уравновесить излишком позитива. Такие ситуации помогают вам находить тот самый баланс, без которого вы не мыслите свое существование. Вас будут считать примером многие окружающие люди, на вас будут равняться, ведь в новом году вы добьетесь успехов в любви, финансах и карьере.

Скорпион

Уверенность в себе и своих силах, которая всегда была визитной карточкой Скорпионов, иногда будет перерастать в эгоцентричность и нетерпеливость, но такие случаи будут редки в новом году. Это ваш год, уверены звезды, ведь вы сможете добиться многого, если будете действовать только в личных интересах, поскольку попытки помочь кому-то другому, вероятнее всего, окажутся обречены на неудачу. Избавиться от стресса и прочего негатива помогут дальние поездки или командировки.

Стрелец

Звезды уверены, что если Стрелец может что-то представить у себя в голове, то в новом году ему это удастся реализовать. Усердной работой вы сможете сформировать свое будущее, но для этого придется сменить некоторые жизненные устои и даже определить для себя новые идеалы и ориентиры. В любом случае инстинкты вас не подведут и вы найдете верный выход из любой сложной ситуации, которую вам может подкинуть жизнь.

Козерог

Успех в новом году Козерогам подарит комбинаторность – умение сочетать. В данном случае речь идет о старом и новом – из старого следует оставлять только самое лучшее и хорошо себя зарекомендовавшее, а новое по чуть-чуть можно брать для испытаний, но с тем условием, чтобы не был причинен ущерб общему положению дел. Старайтесь как можно быстрее выбрасывать из головы негатив и не таить обид, поскольку ваш разум должен на все 100% использоваться для работы, а не составлять план мести.

Водолей

Перемены и вызовы обрушатся на Водолеев в новом году, но это не значит, что все они будут с негативным знаком – многие изменения принесут не только пользу, но и радость. Проблемой может стать недостаточная мотивация, но стоит приложить совсем немного усилий и вскоре вы «втянетесь» в процесс. Занятие домашними делами и забота о семье станут вашим островком стабильности. При обращении с финансами следует проявить особую осторожность, иначе можно очень быстро многое потерять.

Рыбы

В новом году Рыбам будет отлично удаваться сочетать идеалистический подход к жизни и окружающую действительность. Ваше подсознание и интуиция точно подскажут, чего вы действительно хотите достичь в новом году, поэтому прислушивайтесь к своим желаниям и следуйте к этим целям. Путь будет отнимать много сил и потребует остановок для отдыха, в такие моменты вы должны заботиться о семье и любимых людях, которые вам помогают и поддерживают любые ваши начинания.