Как выбрать дизельный электрогенератор для бытового и промышленного применения

С помощью дизельных генераторов можно организовать питание резервного или автономного формата для бесперебойного функционирования электротехнического оборудования, инструмента, бытовых и промышленных приборов и т. д. На рынке представлено множество вариантов подобных устройств, каждое из которых имеет свои особенности и технические характеристики. В этой статье специалисты компании «Джи Эм Центр» дадут экспертные советы по выбору дизельных генераторов – что нужно учитывать при покупке, на какие параметры следует обратить свое внимание, чтобы агрегат максимально подходил для решения конкретных задач.
Основные моменты при покупке дизельных генераторов
- Уровень мощности. Это один из самых важных параметров оборудования, который нужно учитывать. Необходимо произвести суммарный подсчет мощности всех приборов, которые будут подключаться к генератору. Мощность приобретаемого оборудования должна быть примерно на 25-50% больше этого показателя.
- Число фаз. Для эксплуатации в бытовых условиях выбирайте однофазный дизельный генератор. Для промышленного использования, применения в коммерческом секторе чаще приобретают трехфазные модели.
- Условия эксплуатации. Существуют открытые модели, которые можно эксплуатировать только внутри помещений при допустимых показателях влажности. Для использования на открытой местности и в условиях повышенной влажности существуют генераторы кожухного и контейнерного формата.
- Тип мотора генератора. На рынке можно встретить высокооборотные (3000 об/мин) и низкооборотные (1500 об/мин) двигатели. Для интенсивной эксплуатации больше подходит второй вариант, так как он обладает повышенным моторесурсом и низким уровнем шума. Модели с высокооборотными двигателями дешевле, их рекомендуется использовать, если в год они функционируют суммарно не более 500-600 часов.
- Тип генератора. Существуют асинхронные и синхронные модели. Первые могут поддерживать точное входное напряжение, которое нужно для бесперебойной работы медицинского оборудования, электронных устройств. Синхронные модели не такие точные, поэтому их применяют в строительной сфере, коммерческом секторе.
- Период автономной работы. Зависит от объема бака и рабочей нагрузки оборудования. Самые простые модели могут функционировать максимум несколько часов. Для продолжения периода автономной работы без дозаправки можно установить дополнительный топливный бак.
Преимущества дизельных электрогенераторов
Данное оборудование надежное и неприхотливое в обслуживании, простое в эксплуатации. Дизельные электрогенераторы имеют минимальный риск возгорания, так как работают на нелетучем топливе без системы зажигания. Выбросы отработанных газов менее вредные, чем в бензиновых моделях. Дизельное оборудование имеет огромный моторесурс и высокую мощность, поэтому может применяться для обслуживания небольших поселков, крупных строительных объектов. При оснащении шумопоглощающим кожухом, генераторы имеют хорошую звукоизоляцию, которая не доставляет неудобств при эксплуатации.
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