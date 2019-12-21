Как выбрать дизельный электрогенератор для бытового и промышленного применения

С помощью дизельных генераторов можно организовать питание резервного или автономного формата для бесперебойного функционирования электротехнического оборудования, инструмента, бытовых и промышленных приборов и т. д. На рынке представлено множество вариантов подобных устройств, каждое из которых имеет свои особенности и технические характеристики. В этой статье специалисты компании «Джи Эм Центр» дадут экспертные советы по выбору дизельных генераторов – что нужно учитывать при покупке, на какие параметры следует обратить свое внимание, чтобы агрегат максимально подходил для решения конкретных задач.

Основные моменты при покупке дизельных генераторов

Уровень мощности. Это один из самых важных параметров оборудования, который нужно учитывать. Необходимо произвести суммарный подсчет мощности всех приборов, которые будут подключаться к генератору. Мощность приобретаемого оборудования должна быть примерно на 25-50% больше этого показателя.

Число фаз. Для эксплуатации в бытовых условиях выбирайте однофазный дизельный генератор. Для промышленного использования, применения в коммерческом секторе чаще приобретают трехфазные модели.

Условия эксплуатации. Существуют открытые модели, которые можно эксплуатировать только внутри помещений при допустимых показателях влажности. Для использования на открытой местности и в условиях повышенной влажности существуют генераторы кожухного и контейнерного формата.

Тип мотора генератора. На рынке можно встретить высокооборотные (3000 об/мин) и низкооборотные (1500 об/мин) двигатели. Для интенсивной эксплуатации больше подходит второй вариант, так как он обладает повышенным моторесурсом и низким уровнем шума. Модели с высокооборотными двигателями дешевле, их рекомендуется использовать, если в год они функционируют суммарно не более 500-600 часов.

Тип генератора. Существуют асинхронные и синхронные модели. Первые могут поддерживать точное входное напряжение, которое нужно для бесперебойной работы медицинского оборудования, электронных устройств. Синхронные модели не такие точные, поэтому их применяют в строительной сфере, коммерческом секторе.

Период автономной работы. Зависит от объема бака и рабочей нагрузки оборудования. Самые простые модели могут функционировать максимум несколько часов. Для продолжения периода автономной работы без дозаправки можно установить дополнительный топливный бак.

Преимущества дизельных электрогенераторов

Данное оборудование надежное и неприхотливое в обслуживании, простое в эксплуатации. Дизельные электрогенераторы имеют минимальный риск возгорания, так как работают на нелетучем топливе без системы зажигания. Выбросы отработанных газов менее вредные, чем в бензиновых моделях. Дизельное оборудование имеет огромный моторесурс и высокую мощность, поэтому может применяться для обслуживания небольших поселков, крупных строительных объектов. При оснащении шумопоглощающим кожухом, генераторы имеют хорошую звукоизоляцию, которая не доставляет неудобств при эксплуатации.

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