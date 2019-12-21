Народные приметы на 22 декабря подскажут, какая погода будет в январе

Народные приметы на 22 декабря помогут узнать, какая погода будет наблюдаться в начале и в конце января.

Несколько столетий назад широкое распространение имело поверье о том, что солнечная погода 22 декабря является верным признаком того, что аналогичная метеорологическая обстановка будет иметь место 31 января. Также в былые времена люди верили в то, что иней, появившийся на деревьях в этот день, предвещает пасмурную погоду 1 января. Обильный иней народные поверья трактуют в качестве предвестника хорошего урожая.

Также приметы на 22 декабря предписывают множество различных ограничений, касающихся беременных женщин, им в этот день нельзя выполнять какую-либо работу, общаться с больными людьми и переступать острые предметы. Считается, что нарушение этих предписаний навредит ребенку.

Православная церковь 22 декабря почитает память святой Анны, которая является матерью Богородицы.

Кроме того, в былые времена 22 декабря пчеловоды отмечали свой профессиональный праздник.